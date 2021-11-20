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الصحة: إعطاء أكثر من 47 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

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الصحة: إعطاء أكثر من 47 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

الصحة: إعطاء أكثر من 47 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن
http://almnatiq.net/?p=1070902
محررو المناطق

أعلنت وزارة الصحة عن وصول عدد جرعات لقاح كورونا (كوفيد-19) التي تم إعطائها حتى الآن إلى أكثر من (47,000,000) جرعة.

وأشارت وزارة الصحة عبر حسابها على موقع “تويتر”  إلى إعطاء هذه الجرعات عبر أكثر من (587) موقعا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة، في تقريرها اليومي لإحصائية فيروس كورونا بالمملكة، عن تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، وذلك على مدار الـ24 ساعة الماضية.

وقال وزارة الصحة في بيان لها اليوم السبت إنه تم تعافي 37 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 538,542 .

كما وصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى549,443، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 8823 حالة.

 

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