الصحة: إعطاء أكثر من 47 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

محررو المناطق

أعلنت وزارة الصحة عن وصول عدد جرعات لقاح كورونا (كوفيد-19) التي تم إعطائها حتى الآن إلى أكثر من (47,000,000) جرعة.

وأشارت وزارة الصحة عبر حسابها على موقع “تويتر” إلى إعطاء هذه الجرعات عبر أكثر من (587) موقعا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة، في تقريرها اليومي لإحصائية فيروس كورونا بالمملكة، عن تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، وذلك على مدار الـ24 ساعة الماضية.

وقال وزارة الصحة في بيان لها اليوم السبت إنه تم تعافي 37 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 538,542 .

كما وصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى549,443، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 8823 حالة.