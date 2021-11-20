“البركاوي” يسجل أول أهداف الرائد بشباك النصر (فيديو)

محررو المناطق

نجح فريق الرائد في تسجيل أول أهدافه في شباك فريق النصر بالدقيقة 5 من عمر المباراة عبر لاعبه كريم البركاوي، خلال المباراة التي تجمعهما اليوم السبت، في إطار مواجهات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ودخل النصر المباراة بتشكيل مكون من: “نواف العقيدي، وسلطان الغنام، ومحمد ال فتيل، وعلي لاجامي، ومنصور الشمري، وعبدالمجيد الصليهم، وعبدالله الخيبري، وخالد الغنام، وعبدالفتاح عسيري، وفنسينت أبوبكر، وأندرسون تاليسكا”.

ويحتل النصر المركز التاسع بالترتيب برصيد 13 نقطة، كما أنه فشل في تحقيق أي انتصار خلال آخر 3 مواجهات.

فيما يقع الرائد بالمركز الخامس برصيد 17 نقطة حققها من الفوز في 5 مباريات والتعادل بمبارتين، و4 هزائم.

الهدف الأول لـ الرائد عن طريق كريم البركاوي#النصر_الرائدpic.twitter.com/RFdKwMyaDz — صحيفة المناطق (@AlMnatiq) November 20, 2021