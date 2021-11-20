احدث الأخبار

يحوّل طبق “المنسف” التقليدي لوجبة سريعة.. شاب يروي قصة نجاحه بتبوك (فيديو)  
أبرز المواد
 خبير تقني يوضح كيفية تصرف المستخدمين في حال حدوث خلل بمنصات التواصل (فيديو)
أبرز المواد
 البحرين: اقتحام ميليشيا الحوثي مبنى سفارة واشنطن في صنعاء عمل إرهابي
أبرز المواد
 في شوط أول ممتع.. النصر يتعادل مع الرائد 2-2 (فيديو)
الرياضة
 تاليسكا يسجل هدف التعادل للنصر (فيديو)
الرياضة
 الجامعة العربية: التدخل الإيراني باليمن يزعزع استقرار المنطقة
أبرز المواد
 أمطار مصحوبة بزخات من البرد على مركز العيينة بتبوك (فيديو)
أبرز المواد
 “البركاوي” يسجل أول أهداف الرائد بشباك النصر (فيديو)
الرياضة
 مشاكل في القلب تنهي مسيرة “أجويرو” بالملاعب
أبرز المواد
 طفلة تتقن 7 لغات تتحدث عن تجربتها.. وتقدم نصيحة ذهبية (فيديو)
أبرز المواد
 الصحة: إعطاء أكثر من 47 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن
أبرز المواد
 الاعتداء على موظف في شركة وكسر أنفه.. والموارد البشرية تتدخل
أبرز المواد
يحوّل طبق “المنسف” التقليدي لوجبة سريعة.. شاب يروي قصة نجاحه بتبوك (فيديو)  

يحوّل طبق “المنسف” التقليدي لوجبة سريعة.. شاب يروي قصة نجاحه بتبوك (فيديو)  

أبرز المواد
خبير تقني يوضح كيفية تصرف المستخدمين في حال حدوث خلل بمنصات التواصل (فيديو)

خبير تقني يوضح كيفية تصرف المستخدمين في حال حدوث خلل بمنصات التواصل (فيديو)

أبرز المواد
البحرين: اقتحام ميليشيا الحوثي مبنى سفارة واشنطن في صنعاء عمل إرهابي

البحرين: اقتحام ميليشيا الحوثي مبنى سفارة واشنطن في صنعاء عمل إرهابي

أبرز المواد
في شوط أول ممتع.. النصر يتعادل مع الرائد 2-2 (فيديو)

في شوط أول ممتع.. النصر يتعادل مع الرائد 2-2 (فيديو)

الرياضة

“البركاوي” يسجل أول أهداف الرائد بشباك النصر (فيديو)

“البركاوي” يسجل أول أهداف الرائد بشباك النصر (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1070916
محررو المناطق

نجح فريق الرائد في تسجيل أول أهدافه في شباك فريق النصر بالدقيقة 5 من عمر المباراة عبر لاعبه كريم البركاوي، خلال المباراة التي تجمعهما اليوم السبت، في إطار مواجهات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ودخل النصر المباراة بتشكيل مكون من: “نواف العقيدي، وسلطان الغنام، ومحمد ال فتيل، وعلي لاجامي، ومنصور الشمري، وعبدالمجيد الصليهم، وعبدالله الخيبري، وخالد الغنام، وعبدالفتاح عسيري، وفنسينت أبوبكر، وأندرسون تاليسكا”.

ويحتل النصر المركز التاسع بالترتيب برصيد 13 نقطة، كما أنه فشل في تحقيق أي انتصار خلال آخر 3 مواجهات.

فيما يقع الرائد بالمركز الخامس برصيد 17 نقطة حققها من الفوز في 5 مباريات والتعادل بمبارتين، و4 هزائم.

Advertisements

روابط ذات صلة

في شوط أول ممتع.. النصر يتعادل مع الرائد 2-2 (فيديو)

في شوط أول ممتع.. النصر يتعادل مع الرائد 2-2 (فيديو)
تاليسكا يسجل هدف التعادل للنصر (فيديو)

تاليسكا يسجل هدف التعادل للنصر (فيديو)
إعلان تشكيل النصر في مواجهة الرائد بالجولة 12

إعلان تشكيل النصر في مواجهة الرائد بالجولة 12

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*