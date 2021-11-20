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أمطار مصحوبة بزخات من البرد على مركز العيينة بتبوك (فيديو)

أمطار مصحوبة بزخات من البرد على مركز العيينة بتبوك (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1070917
محررو المناطق

هطلت اليوم أمطار متوسطة مصحوبة بزخات من البرد على مركز العيينة التابع لمنطقة تبوك، شملت المركز وضواحيه.

وكان قد أعلن المركز الوطني للأرصاد، تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم السبت، متوقعًا هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها (القنفذة والليث) وكذلك على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وتوقع “الوطني للأرصاد”، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، الرياض، كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، الشرقية.

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