تاليسكا يسجل هدف التعادل للنصر (فيديو)

تاليسكا يسجل هدف التعادل للنصر (فيديو)

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“البركاوي” يسجل أول أهداف الرائد بشباك النصر (فيديو)

الرياضة

تاليسكا يسجل هدف التعادل للنصر (فيديو)

تاليسكا يسجل هدف التعادل للنصر (فيديو)
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محررو المناطق

سجل تاليسكا، هدف التعادل للنصر في الدقيقة 24 عن طريق ضربة جزاء، خلال المباراة التي تجمعهما اليوم السبت، في إطار مواجهات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح فريق الرائد في تسجيل أول أهدافه في شباك فريق النصر بالدقيقة 5 من عمر المباراة عبر لاعبه كريم البركاوي.

ودخل النصر المباراة بتشكيل مكون من: “نواف العقيدي، وسلطان الغنام، ومحمد ال فتيل، وعلي لاجامي، ومنصور الشمري، وعبدالمجيد الصليهم، وعبدالله الخيبري، وخالد الغنام، وعبدالفتاح عسيري، وفنسينت أبوبكر، وأندرسون تاليسكا”.

ويحتل النصر المركز التاسع بالترتيب برصيد 13 نقطة، كما أنه فشل في تحقيق أي انتصار خلال آخر 3 مواجهات.

فيما يقع الرائد بالمركز الخامس برصيد 17 نقطة حققها من الفوز في 5 مباريات والتعادل بمبارتين، و4 هزائم.

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