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يحوّل طبق “المنسف” التقليدي لوجبة سريعة.. شاب يروي قصة نجاحه بتبوك (فيديو)  

يحوّل طبق “المنسف” التقليدي لوجبة سريعة.. شاب يروي قصة نجاحه بتبوك (فيديو)  

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يحوّل طبق “المنسف” التقليدي لوجبة سريعة.. شاب يروي قصة نجاحه بتبوك (فيديو)  

يحوّل طبق “المنسف” التقليدي لوجبة سريعة.. شاب يروي قصة نجاحه بتبوك (فيديو)  
http://almnatiq.net/?p=1070931
محررو المناطق

سلط برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية” في تقرير له الضوء على قصة نجاح شاب من منطقة تبوك يحوّل طبق “المنسف” التقليدي إلى وجبة سريعة.

وقال الشاب خلال التقرير، إن الفكرة كانت جميلة، لأن المنسف كان يقدم في مناسبات كثيرة، مشيرا إلى أنه صار هناك إقبال كبير عليه.

وأضاف الشاب أنها أكلة تقليدية تقدم بشكل حديث للزبائن للاستمتاع بمذاق النكهة، موضحا أن بها عائد ربح كثير وزبائن جدد باستمرار.

وتابع أن المنسف يعتمد على اللحم الطازج اليومي، مع إضافة بعد النكهات مع المرق، لافتا إلى أن التحضير يبدأ من الساعة العاشرة صباحا إلى الرابعة عصرا .

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