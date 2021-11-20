خبير تقني يوضح كيفية تصرف المستخدمين في حال حدوث خلل بمنصات التواصل (فيديو)

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أوضح الخبير التقني فهد النعيم، كيفية التصرف في حال حدوث خلل بمنصات التواصل الاجتماعي، ومدى إمكانية تسجيل الدخول أم يتم تجنب ذلك.

وقال النعيم في لقاء مع برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”: “ليس كل عطل يصيب مواقع التواصل هو تسريب لكنه قد يكون خلل برمجي”.

وأضاف أنه في حال حدوث خلل برامجي يمكن تسجيل الدخول بشكل طبيعي دون خوف، مشيرًا إلى أنه يجب على المستخدم وضع كلمات صعبة مكونة من 20 حرفًا ورمزًا ككلمة سر.

في حال الخلل بمنصات التواصل هل نسجل الدخول إليها أم لا .. وما مدى خطورة ذلك ؟ .. فهد النعيم .. خبير تقني يجيب@fahad_alnaim#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/VVkhKw09Dg — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 20, 2021