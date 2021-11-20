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خبير تقني يوضح كيفية تصرف المستخدمين في حال حدوث خلل بمنصات التواصل (فيديو)

خبير تقني يوضح كيفية تصرف المستخدمين في حال حدوث خلل بمنصات التواصل (فيديو)

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خبير تقني يوضح كيفية تصرف المستخدمين في حال حدوث خلل بمنصات التواصل (فيديو)

خبير تقني يوضح كيفية تصرف المستخدمين في حال حدوث خلل بمنصات التواصل (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1070933
محررو المناطق

أوضح الخبير التقني فهد النعيم، كيفية التصرف في حال حدوث خلل بمنصات التواصل الاجتماعي، ومدى إمكانية تسجيل الدخول أم يتم تجنب ذلك.

وقال النعيم في لقاء مع برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”: “ليس كل عطل يصيب مواقع التواصل هو تسريب لكنه قد يكون خلل برمجي”.

وأضاف أنه في حال حدوث خلل برامجي يمكن تسجيل الدخول بشكل طبيعي دون خوف، مشيرًا إلى أنه يجب على المستخدم وضع كلمات صعبة مكونة من 20 حرفًا ورمزًا ككلمة سر.

 

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