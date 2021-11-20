في شوط أول ممتع.. الرائد يتقدم على النصر 2-1 (فيديو)

في شوط أول ممتع.. الرائد يتقدم على النصر 2-1 (فيديو)

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في شوط أول ممتع.. الرائد يتقدم على النصر 2-1 (فيديو)

في شوط أول ممتع.. الرائد يتقدم على النصر 2-1 (فيديو)
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محررو المناطق

أنهى الرائد الشوط الأول من مباراته أمام النصر بالتقدم 2-1، في إطار مواجهات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح فريق الرائد في تسجيل أول أهدافه في شباك فريق النصر بالدقيقة 5 من عمر المباراة عبر لاعبه كريم البركاوي.

وسجل تاليسكا، هدف التعادل للنصر في الدقيقة 24 عن طريق ضربة جزاء.

ثم أحرز لوبيس هدف التقدم للرائد في الدقيقة 38.

ودخل النصر المباراة بتشكيل مكون من: “نواف العقيدي، وسلطان الغنام، ومحمد ال فتيل، وعلي لاجامي، ومنصور الشمري، وعبدالمجيد الصليهم، وعبدالله الخيبري، وخالد الغنام، وعبدالفتاح عسيري، وفنسينت أبوبكر، وأندرسون تاليسكا”.

ويحتل النصر المركز التاسع بالترتيب برصيد 13 نقطة، كما أنه فشل في تحقيق أي انتصار خلال آخر 3 مواجهات.

فيما يقع الرائد بالمركز الخامس برصيد 17 نقطة حققها من الفوز في 5 مباريات والتعادل بمبارتين، و4 هزائم.

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