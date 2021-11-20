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البحرين: اقتحام ميليشيا الحوثي مبنى سفارة واشنطن في صنعاء عمل إرهابي

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البحرين: اقتحام ميليشيا الحوثي مبنى سفارة واشنطن في صنعاء عمل إرهابي

البحرين: اقتحام ميليشيا الحوثي مبنى سفارة واشنطن في صنعاء عمل إرهابي
http://almnatiq.net/?p=1070938
محررو المناطق

أعلنت وزارة خارجية مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها بشدة قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باقتحام مبنى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في صنعاء، واحتجازها عدد من الموظفين المحليين العاملين فيها ونهب وتخريب ممتلكاتها.

وقالت وزارة الخارجية البحرانية، إن هذا الإقتحام عمل إرهابي مرفوض يعتبر انتهاكًا صريحًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وللأعراف والمواثيق الدولية، واعتداءً على أمن وسلامة مبنى السفارة وطاقمها.

وأكدت وزارة الخارجية أن هذا العمل الإرهابي يعد خرقًا واضحًا لحرمة وحصانة المقرات والبعثات الدبلوماسية، مطالبة بضرورة الإفراج الآمن عن الموظفين المحتجزين والانسحاب من مبنى السفارة فورًا.

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