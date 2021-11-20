شاهد.. أمطار غزيرة وسيول على عدة مناطق بينها تبوك

محررو المناطق

هطلت أمطار غزيرة اليوم السبت، على أجزاء متفرقة من مناطق الجوف وتبوك والحدود الشمالية.

وشهدت عدة مناطق اليوم أمطار وسيول، مصحوبة بزخات برد، وسط تحذيرات من الأرصاد والدفاع المدني لقائدي المركبات.

كما هطلت اليوم أمطار متوسطة مصحوبة بزخات من البرد على مركز العيينة التابع لمنطقة تبوك، شملت المركز وضواحيه.

وكان قد أعلن المركز الوطني للأرصاد، تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم السبت، متوقعًا هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها (القنفذة والليث) وكذلك على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.