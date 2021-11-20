غدا.. تعطيل الدراسة في 7 محافظات مصرية بسبب الطقس السيئ

المناطق- وكالات:

أعلنت 7 محافظات مصرية عن تعطيل الدراسة، غدا الأحد، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وشملت المحافظات كفر الشيخ، الإسكندرية، دمياط، مطروح، المنوفية، القليوبية، والبحيرة.

وتعيش مصر حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية تكون ذروتها الأحد، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وسط توقعات بفرص أمطار غزيرة ورعدية باغلب أنحاء الجمهورية تمتد للقاهرة الكبرى.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين، بارتداء الملابس الشتوية خلال الأيام المقبلة، وذلك بسبب الانخفاض فى درجات الحرارة الذي تشهده البلاد خلال الساعات المقبلة.

كما ناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، متابعة النشرة الجوية التى تصدرها الهيئة، للتعرف على أماكن الأمطار وفرصها خلال الساعات المقبلة، فضلا عن مناشدة السائقين توخى الحذر أثناء القيادة بسبب الامطار الغزيرة المتوقع أن تتعرض لها البلاد .