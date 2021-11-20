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أخصائية تنصح بخطوات مهمة قبل النوم للحفاظ على البشرة (فيديو)

أخصائية تنصح بخطوات مهمة قبل النوم للحفاظ على البشرة (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1070967
محررو المناطق

نصحت أخصائية التجميل، شاهرة عبدالله، اليوم السبت، بمجموعة من الخطوات التي يمكن اتباعها للاهتمام بالبشرة بشكل يومي.

وأوضحت الأخصائية في لقاء مع برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أن العناية المنزلية بالبشرة ضرورية جدًا بشكل يومي.

وشددت على ضرورة اتباع مجموعة من الخطوات اليومية الضرورية للاهتمام بالبشرة خاصة قبل النوم.

لمعرفة الخطوات شاهد الفيديو:

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