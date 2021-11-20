أخصائية تنصح بخطوات مهمة قبل النوم للحفاظ على البشرة (فيديو)

محررو المناطق

نصحت أخصائية التجميل، شاهرة عبدالله، اليوم السبت، بمجموعة من الخطوات التي يمكن اتباعها للاهتمام بالبشرة بشكل يومي.

وأوضحت الأخصائية في لقاء مع برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أن العناية المنزلية بالبشرة ضرورية جدًا بشكل يومي.

وشددت على ضرورة اتباع مجموعة من الخطوات اليومية الضرورية للاهتمام بالبشرة خاصة قبل النوم.

لمعرفة الخطوات شاهد الفيديو:

شاهرة عبدالله – أخصائية تجميل بشرة : العناية المنزلية بالبشرة ضرورية جدا جدا .. وهذه خطوات يومية ضرورية للاهتمام بالبشرة خاصة قبل النوم ومناسبة جدا للجنسين @cosmolineclinic#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/P413MAFnAy — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 20, 2021