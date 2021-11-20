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صحة بيشة تفعّل حملة الأسبوع العالمي للمضادات الحيوية

صحة بيشة تفعّل حملة الأسبوع العالمي للمضادات الحيوية
http://almnatiq.net/?p=1070976
محررو المناطق

فعلت صحة بيشة ممثلة بإدارة مكافحة العدوى الأسبوع العالمي للتوعية عن المضادات الحيوية تحت شعار “احرص على أن تكون غايتك هي الوقاية من العدوى”.

وأوضحت صحة بيشة، أن الأسبوع العالمي يأتي للتوعية وزيادة الوعي بمخاطر الميكروبات المقاومة والناتجة من سوء استخدام المضادات الحيوية، والتشجيع على اتباع أفضل الممارسات تجنباً لظهور المزيد من حالات مقاومة المضادات الحيوية والحد من انتشارها.

ويهدف موضوع الحملة إلى الحرص في التعامل مع المضادات الحيوية ورسالة مفادها، أن المضادات الحيوية ينبغي ألّا تستعمل إلا بوصفة طبية واستكمال دورة العلاج بها كاملة وألّا تتقاسم مع الغير أو يحتفظ بها لاستعمالها في المستقبل.

كما توصي صحة بيشة بتطبيق احتياطات مكافحة العدوى والتي تمثل وسيلة فاعلة للحد من انتشار البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية من خلال غسل اليدين، والحد من التعرض للأشخاص المصابين أو المحتمل إصابتهم بالعدوى، والنظافة الشخصية، وأخذ التطعيمات اللازمة حسب الفئة العمرية.

وتحرص صحة بيشة على إقامة هذا الحدث بهدف زيادة الوعي بظاهرة مقاومة مضادات الميكروبات، وفهمها بشكل أفضل من خلال الاتصال، والتعليم، والتدريب بفاعلية.

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