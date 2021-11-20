لمنع ألم الأذن.. مواطنة تبتكر سماعة لموازنة ضغط الهواء في الطائرة (فيديو)

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تمنكت المواطنة بشاير آل عباس الأديبة والمبتعثة لدراسة التمريض، في إحدى الجامعات البريطانية من ابتكار سماعة لموازنة ضغط الهواء لتحقق جائزة اختيار الشعب في بريطانيا.

وقالت بشاير آل عباس في مداخلة على قناة “الإخبارية” إن فكرة ابتكارها لهذا الاختراع أنها عانت من ألم الأذن أثناء رحلتها إلى بريطانيا لمدة 12 ساعة، مشيرة إلى أنها رأت الأطفال يعانون هذا الأمر فعقدت العزم على حل هذه المشكلة.

وأضافت أنها جلست لتفكر وتبحث لحل لهذه المشكلة حتى وصلت إلي هذا الابتكار، موضحة أن هذه السماعات بها مقياس للضغط الجوي داخل الأذن وحولها، وبالتالي تساهم في موازنة الضغط الخارجي لموائمة الضغط الداخلي ليخفف هذا الألم أو يمنعه.