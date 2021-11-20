في لقاء مُثير.. الرائد يفرض التعادل على النصر (فيديو)

محررو المناطق

فرض فريق الرائد التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق على النصر خلال المباراة التي جمعتهما السبت، في إطار مواجهات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح فريق الرائد في تسجيل أول أهدافه في شباك فريق النصر بالدقيقة 5 من عمر المباراة عبر لاعبه كريم البركاوي، قبل أن يسجل تاليسكا، هدف التعادل للنصر في الدقيقة 24 عن طريق ضربة جزاء.

وأحرز لوبيز هدف التقدم للرائد في الدقيقة 38، ليعود علي لاجامي لتسجيل التعادل للنصر في الدقيقة 48 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ودخل النصر المباراة بتشكيل مكون من: “نواف العقيدي، وسلطان الغنام، ومحمد ال فتيل، وعلي لاجامي، ومنصور الشمري، وعبدالمجيد الصليهم، وعبدالله الخيبري، وخالد الغنام، وعبدالفتاح عسيري، وفنسينت أبوبكر، وأندرسون تاليسكا”.

وبذلك احتل النصر المركز التاسع بالترتيب برصيد 14 نقطة، ليواصل فشله في تحقيق أي انتصار خلال آخر 4 مواجهات.

فيما يقع الرائد بالمركز الخامس برصيد 18 نقطة حققها من الفوز في 5 مباريات والتعادل بثلاث مباريات، و4 هزائم.

د24’ شاهد هدف التعادل للنصر عن طريق ” تاليسكا “.#النصر_الرائدpic.twitter.com/nBuYdZ4VNq — صحيفة المناطق (@AlMnatiq) November 20, 2021

د38′ الهدف الثاني لـ الرائد عن طريق ايدير لوبيز #النصر_الرائدpic.twitter.com/EOWgizp6D1 — صحيفة المناطق (@AlMnatiq) November 20, 2021

الهدف الأول لـ الرائد عن طريق كريم البركاوي#النصر_الرائدpic.twitter.com/RFdKwMyaDz — صحيفة المناطق (@AlMnatiq) November 20, 2021

هدف التعادل لـ النصر عن طريق علي لاجامي#النصر_الرائدpic.twitter.com/gjNriFZIN7 — صحيفة المناطق (@AlMnatiq) November 20, 2021