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في لقاء مُثير.. الرائد يفرض التعادل على النصر (فيديو)

في لقاء مُثير.. الرائد يفرض التعادل على النصر (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1070984
محررو المناطق

فرض فريق الرائد التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق على النصر خلال المباراة التي جمعتهما السبت، في إطار مواجهات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح فريق الرائد في تسجيل أول أهدافه في شباك فريق النصر بالدقيقة 5 من عمر المباراة عبر لاعبه كريم البركاوي، قبل أن يسجل تاليسكا، هدف التعادل للنصر في الدقيقة 24 عن طريق ضربة جزاء.

وأحرز لوبيز هدف التقدم للرائد في الدقيقة 38، ليعود علي لاجامي لتسجيل التعادل للنصر في الدقيقة 48 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ودخل النصر المباراة بتشكيل مكون من: “نواف العقيدي، وسلطان الغنام، ومحمد ال فتيل، وعلي لاجامي، ومنصور الشمري، وعبدالمجيد الصليهم، وعبدالله الخيبري، وخالد الغنام، وعبدالفتاح عسيري، وفنسينت أبوبكر، وأندرسون تاليسكا”.

وبذلك احتل النصر المركز التاسع بالترتيب برصيد 14 نقطة، ليواصل فشله في تحقيق أي انتصار خلال آخر 4 مواجهات.

فيما يقع الرائد بالمركز الخامس برصيد 18 نقطة حققها من الفوز في 5 مباريات والتعادل بثلاث مباريات، و4 هزائم.

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