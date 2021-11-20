مواطنة تروي معاناتها مع الفشل الكلوي وكيف دفعها المرض للتوصل لابتكار هام (فيديو)

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روت المواطنة حنان العمري، قصتها في التغلب على مرض الفشل الكلوي، وكيف كان ذلك دافعًا لها في ابتكار جهاز ينبه مرضى الكلى عند ازدياد نسبة السوائل في أجسامهم.

وقالت العمري في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن الجهاز الذي ابتكرته عبارة عن سوار يقوم بتنبيه مرضى الفشل الكلوي عند زيادة السوائل الضارة في جسم المريض.

ولفتت إلى أن زيادة تلك السوائل قد تتسبب بمضاعفات خطيرة تصل إلى الموت في حال عدم القضاء عليها.