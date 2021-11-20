احدث الأخبار

مواطنة تروي معاناتها مع الفشل الكلوي وكيف دفعها المرض للتوصل لابتكار هام (فيديو)
أبرز المواد
 لمنع ألم الأذن.. مواطنة تبتكر سماعة لموازنة ضغط الهواء في الطائرة (فيديو)
أبرز المواد
 في لقاء مُثير.. الرائد يفرض التعادل على النصر (فيديو)
أبرز المواد
 رئيس جامعة الحدود الشمالية يفتتح ملتقى الجودة
منطقة الحدود الشمالية
 صحة بيشة تفعّل حملة الأسبوع العالمي للمضادات الحيوية
منطقة عسير
 أخصائية تنصح بخطوات مهمة قبل النوم للحفاظ على البشرة (فيديو)
أبرز المواد
 غدا.. تعطيل الدراسة في 7 محافظات مصرية بسبب الطقس السيئ
أبرز المواد
 ضبط ١٥ بائعاً متجولاً وإزالة ٢٢ بسطة عشوائية بالشرقية
المنطقة الشرقية
 شاهد.. أمطار غزيرة وسيول على عدة مناطق بينها تبوك
أبرز المواد
 يحوّل طبق “المنسف” التقليدي لوجبة سريعة.. شاب يروي قصة نجاحه بتبوك (فيديو)  
أبرز المواد
 خبير تقني يوضح كيفية تصرف المستخدمين في حال حدوث خلل بمنصات التواصل (فيديو)
أبرز المواد
 البحرين: اقتحام ميليشيا الحوثي مبنى سفارة واشنطن في صنعاء عمل إرهابي
أبرز المواد
مواطنة تروي معاناتها مع الفشل الكلوي وكيف دفعها المرض للتوصل لابتكار هام (فيديو)

مواطنة تروي معاناتها مع الفشل الكلوي وكيف دفعها المرض للتوصل لابتكار هام (فيديو)

أبرز المواد
لمنع ألم الأذن.. مواطنة تبتكر سماعة لموازنة ضغط الهواء في الطائرة (فيديو)

لمنع ألم الأذن.. مواطنة تبتكر سماعة لموازنة ضغط الهواء في الطائرة (فيديو)

أبرز المواد
في لقاء مُثير.. الرائد يفرض التعادل على النصر (فيديو)

في لقاء مُثير.. الرائد يفرض التعادل على النصر (فيديو)

أبرز المواد
رئيس جامعة الحدود الشمالية يفتتح ملتقى الجودة

رئيس جامعة الحدود الشمالية يفتتح ملتقى الجودة

منطقة الحدود الشمالية

مواطنة تروي معاناتها مع الفشل الكلوي وكيف دفعها المرض للتوصل لابتكار هام (فيديو)

مواطنة تروي معاناتها مع الفشل الكلوي وكيف دفعها المرض للتوصل لابتكار هام (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1070991
محررو المناطق

روت المواطنة حنان العمري، قصتها في التغلب على مرض الفشل الكلوي، وكيف كان ذلك دافعًا لها في ابتكار جهاز ينبه مرضى الكلى عند ازدياد نسبة السوائل في أجسامهم.

وقالت العمري في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن الجهاز الذي ابتكرته عبارة عن سوار يقوم بتنبيه مرضى الفشل الكلوي عند زيادة السوائل الضارة في جسم المريض.

ولفتت إلى أن زيادة تلك السوائل قد تتسبب بمضاعفات خطيرة تصل إلى الموت في حال عدم القضاء عليها.

 

Advertisements

روابط ذات صلة

“العدل”: لا يجوز الحجز على دار سكن المنفذ ضده ومن يعولهم شرعًا (فيديو)

“العدل”: لا يجوز الحجز على دار سكن المنفذ ضده ومن يعولهم شرعًا (فيديو)
مواطن يبتكر تطبيقًا للتواصل بين الجيران.. وهذه قصته (فيديو)

مواطن يبتكر تطبيقًا للتواصل بين الجيران.. وهذه قصته (فيديو)
استشاري: تعاطي المخدرات يُعطل مناطق جذع الدماغ ويسبب كارثة (فيديو)

استشاري: تعاطي المخدرات يُعطل مناطق جذع الدماغ ويسبب كارثة (فيديو)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*