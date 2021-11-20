هل ينتقل مرض البهاق باللمس؟.. استشاري يجيب (فيديو)

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قال الدكتور عمرو عبدالجبار، استشاري تخصص دقيق بالجراحة الجلدية والليزر، إن مرض البهاق لا ينتقل باللمس.

وأضاف عبدالجبار خلال لقاءه مع برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن مريض البهاق يعاني أكثر من الجانب النفسي بسبب تعامل الآخرين معه.

وتابع الاستشاري، أن مشكلة مرض البهاق نفسية أكثر من المرض نفسه، بسبب تجنب المجتمع له.

واستطرد أن كثير من مرضى البهاق الذين يأتون إليه محملين بالأذى والضرر النفسي بسبب سوء تعامل المحيطين بهم.

يذكر أن البهاق هو مرض مكتسب عَرَضُه الوحيد بقع فاتحة اللون على الجلد، حيث أن نسبة انتشار المرض هي 1% بين مجموع السكان في جميع أنحاء العالم دون علاقة لأصل أو لجنس، يبدأ المرض لدى أكثر من 50% من المصابين قبل عمر 20 سنة.

د.عمرو عبدالجبار (استشاري تخصص دقيق بالجراحة الجلدية والليزر) البهاق لا ينتقل باللمس، ومريض البهاق يعاني أكثر من الجانب النفسي بسبب تعامل الآخرين معه@Dr_amr6677#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/EsO5f1raFD — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 20, 2021