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4 عقوبات تنتظرهم.. القبض على 10 أشخاص حاولوا نقل 47 مخالفًا في جازان

4 عقوبات تنتظرهم.. القبض على 10 أشخاص حاولوا نقل 47 مخالفًا في جازان

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4 عقوبات تنتظرهم.. القبض على 10 أشخاص حاولوا نقل 47 مخالفًا في جازان

4 عقوبات تنتظرهم.. القبض على 10 أشخاص حاولوا نقل 47 مخالفًا في جازان
http://almnatiq.net/?p=1071000
المناطق ـ جازان:

ألقت دوريات المجاهدين في جازان، القبض على 4 مواطنين و6 مقيمين؛ لمحاولتهم نقل 47 مخالفًا لنظام أمن الحدود.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين عبدالمجيد الكنعان، المتهمين حاولوا نقل المخالفين في 10 مركبات، حيث اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

وشدد على أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح الكنعان أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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