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المملكة تشارك باجتماع المجلس الوزاري العربي للمياه في دورته الـ13 بالقاهرة

المملكة تشارك باجتماع المجلس الوزاري العربي للمياه في دورته الـ13 بالقاهرة
http://almnatiq.net/?p=1071009
محررو المناطق

شارك وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، في اجتماع المجلس الوزاري العربي للمياه في دورته الثالثة عشرة، بمشاركة وزراء المياه في عدد من الدول العربية.

وناقش الاجتماع، أعمال تحديث “استراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠”.

وشدد الاجتماع على ضرورة عمل الدول العربية على رفع مكانة قطاع المياه كموضوع استراتيجي لعرضه في “المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ”.

ووجه المجلس الشكر إلى المملكة على إعداد تصور أولي لإنشاء مركز عربي لدراسة اقتصاديات مشروعات المياه، وكلف الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه، بتعميم مقترح تصور لإنشاء المركز على الدول العربية والمنظمات.

 

وحث الدول الأعضاء على ضرورة التعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة في توفير البيانات الخاصة بالموارد المائية.

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