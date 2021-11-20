غدا.. الصحة تكشف مستجدات فيروس كورونا المحلية والعالمية

محررو المناطق

أعلنت وزارة الصحة عن عقد مؤتمر صحفي لكشف مستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) غدا الأحد الموافق 21 نوفمبر 2021 عند الساعة 3:35 عصراً.

وبحسب ما نشرت الوزارة عبر موقها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” يتحدث خلال المؤتمر الدكتور محمد خالد العبد العالي.

ويكشف متحدث الصحة خلال المؤتمر الأوضاع العالمية للفيروس، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاحات، وأبرز الاستفسارات الشائعة، وأبرز الإحصائيات الصحية.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة، في تقريرها اليومي لإحصائية فيروس كورونا بالمملكة، عن تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، وذلك على مدار الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها اليوم السبت إنه تم تعافي 37 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 538,542 .

كما وصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى549,443، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 8823 حالة.

المتحدثون وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ليوم غدٍ الأحد الموافق 21 نوفمبر 2021 عند الساعة 3:35 عصراً. pic.twitter.com/LWWPZCuPXH — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) November 20, 2021