استشاري: البهاق ليس مرضا لكنه حالة لها مضاعفات (فيديو)

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أوضح استشاري تخصص دقيق بالجراحة الجلدية والليزر، عمرو عبدالجبار، التوصيف الطبي للبهاق ومدى اعتباره حالة مرضية.

وأكد عبدالجبار في لقاء مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن البهاق ليس مرضا؛ بل هو مجرد حالة وليس له أي مضاعفات.

وكان قد أشار إلى أن مشكلة مرض البهاق نفسية أكثر من المرض نفسه، بسبب تجنب المجتمع له، مبينًا أن الكثير من المصابين به يأتون إليه محملين بالأذى والضرر النفسي بسبب سوء تعامل المحيطين بهم.

د.عمرو عبدالجبار (استشاري تخصص دقيق بالجراحة الجلدية والليزر): البهاق ليس مرض؛ بل هو مجرد حالة وليس له أي مضاعفات @Dr_amr6677#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/n58aSnO6Wr — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 20, 2021