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استشاري: البهاق ليس مرضا لكنه حالة لها مضاعفات (فيديو)

استشاري: البهاق ليس مرضا لكنه حالة لها مضاعفات (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1071022
محررو المناطق

أوضح استشاري تخصص دقيق بالجراحة الجلدية والليزر، عمرو عبدالجبار، التوصيف الطبي للبهاق ومدى اعتباره حالة مرضية.

وأكد عبدالجبار في لقاء مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن البهاق ليس مرضا؛ بل هو مجرد حالة وليس له أي مضاعفات.

وكان قد أشار إلى أن مشكلة مرض البهاق نفسية أكثر من المرض نفسه، بسبب تجنب المجتمع له، مبينًا أن الكثير من المصابين به يأتون إليه محملين بالأذى والضرر النفسي بسبب سوء تعامل المحيطين بهم.

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