استشاري يكشف الفرق بين “البهاق و”البرص” (فيديو)  

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http://almnatiq.net/?p=1071023
محررو المناطق

قال الدكتور عمرو عبدالجبار، استشاري تخصص دقيق بالجراحة الجلدية والليزر، إن البهاق هو حالة مكتسبة يكتسبها الإنسان بعد الولادة على شكل بقع بيضاء.

وأضاف عبد الجبار، خلال لقاءه مع برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن حالات البرص تكون حالة مخلوق فيها الشخص من الولادة ويكون كامل الجسم أبيض والعيون زرقاء والشعر أحمر أو مختلف فيها مشكلة جينية يولد الشخص بها.

وتابع أن البرص من الولادة والبهاق مكتسب ويكون على شكل بقع موضعية عكس البرص الذي يكون في كامل الجسم.

وأشار إلى أنه كان يُربط بين بعض الكائنات الزاحفة والبهاق أو البرص وفعليا الموضوع لا علاقة له بهذا الأمر فالمشكلة جينية.

 

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