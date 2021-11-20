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ضبط 3 مواطنين اصطادوا صقورا من محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

ضبط 3 مواطنين اصطادوا صقورا من محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

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ضبط 3 مواطنين اصطادوا صقورا من محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

ضبط 3 مواطنين اصطادوا صقورا من محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية
http://almnatiq.net/?p=1071032
محررو المناطق

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي عن ضبط 3 مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لقيامهم بالصيد دون ترخيص في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية بمنطقة حائل.

وأشارت القوات الخاصة للأمن البيئي إلى أنه ضم ضبط 3 صقور بحوزة المتهمين، مشيرة إلى أن غرامة الصيد دون ترخيص 10 آلاف ريال.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

 

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