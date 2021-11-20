ضبط 3 مواطنين اصطادوا صقورا من محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

محررو المناطق

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي عن ضبط 3 مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لقيامهم بالصيد دون ترخيص في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية بمنطقة حائل.

وأشارت القوات الخاصة للأمن البيئي إلى أنه ضم ضبط 3 صقور بحوزة المتهمين، مشيرة إلى أن غرامة الصيد دون ترخيص 10 آلاف ريال.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط (3) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لقيامهم بالصيد دون ترخيص في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.#نحمي_بيئتنا_من_أجل_وطننا pic.twitter.com/2ugJxCIQV2 — القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA) November 20, 2021