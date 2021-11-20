هل صانع المحتوى على “سناب” يخضع لقوانين المهن؟.. مختص يجيب (فيديو)

محررو المناطق

أكد مسفر الموسي، الأكاديمي والمستشار الإعلامي، أن هناك قوانين للحد من المظاهر السيئة الخادشة للأخلاق، موضحا أنه يوجد تشريعات باستمرار لمواكبة وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار المستشار الإعلامي، خلال لقاءه مع برنامج “ياهلا “على قناة “روتانا خليجية”، إلى أنه تم إيقاف عدد من المشاهير على سناب شات، بسبب التجاوزات التي ارتكبت من قبلهم.

وتابع الأكاديمي والمستشار الإعلامي أن السناب شات ليس مهنة في حد ذاته، ولكنه يخضع حاليا للضريبة.