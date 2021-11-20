أمين الجوف يُكرِّم الأطفال المتطوعين في حملات معالجة التشوُّه البصري

المناطق - واس:

كرم أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، الأطفال المشاركين في أعمال نادي الأمانة التطوعي ضمن حملة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف يوم 20 من نوفمبر من كل عام.

وشارك الأطفال المكرمين في أعمال النادي المتنوعة التي تناسب أعمارهم، ومن ضمنها مساندة حملة معالجة مظاهر التشوه البصري في المنطقة.

وأشاد الشرعان بثقافة التطوع وخدمة المجتمع لدى الأشبال، مشيراً إلى أن زيادة عدد المتطوعين أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكداً حرص الأمانة على إشراك مختلف فئات المجتمع في المبادرات المجتمعية من خلال نادي الأمانة التطوعي، بما يستثمر إبداعات وطاقات الأشبال والشباب ويسهم في خدمة المجتمع.

يذكر أن أمانة منطقة الجوف وبلدياتها تشارك في اليوم العالمي للطفل من خلال تزيين الشوارع والميادين ومباني الأمانة والبلديات الفرعية باللون الأزرق تفاعلا مع هذه المناسبة