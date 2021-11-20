مقتل وإصابة العشرات من ميلشيات الحوثي.. والجيش اليمني يحرر مواقع جديدة جنوب الحديدة

محررو المناطق

تمكنت القوات المشتركة من تحرير مناطق جديدة ومواقع حاكمة كانت تستخدمها المليشيات الحوثية الإيرانية لاستهداف المدنيين في مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة.

وأكد المركز الإعلامي للجيش اليمني مصرع وإصابة العشرات من عناصر المليشيات الحوثية واستعادة عدد من الآليات العسكرية والأسلحة والذخائر المتنوعة بعد أن خلفتها عناصر المليشيات ولاذت بالفرار تحت ضربات الأبطال جنوب الحديدة.

وتواصل القوات المشتركة تقدمها شمال مديرية حيس بعد تحرير مناطق واسعة واستراتيجية، كانت تتمركز فيها المليشيات الحوثية الإيرانية.