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دراسة تكشف عن مكمل غذائي شائع يصيب بالسرطان بنسبة 91 %

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دراسة تكشف عن مكمل غذائي شائع يصيب بالسرطان بنسبة 91 %

دراسة تكشف عن مكمل غذائي شائع يصيب بالسرطان بنسبة 91 %
http://almnatiq.net/?p=1071070
محررو المناطق

أكدت دراسة حديثة أن تناول المكمل الغذائي الـ” السيلينيوم ” مع فيتامين “ه”، يرفع من نسبة الإصابة بسرطان البروستات لدى الرجال.

وأراد العلماء من خلال هذه الدراسة تحديد الفوائد المحتملة للمكملات الغذائية للوقاية من السرطان إلا انهم أعلنوا عن توقفها بشكل سريع بعد اكتشاف أن ذلك يؤدي إلى تسبب الإصابة بالسرطان.

وأظهرت نتائج الدارسة التي خضع لها 35 ألف شخص، ونشرتها صحيفة “إكسبريس” البريطانية أن السيلينيوم ليس خطيرا على الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من هذا المعدن في أجسامهم في البداية.

وأشارت إلى أنه مع ذلك، فإن المرضى الذين لديهم تركيز عال، عند استخدام جرعات إضافية، ارتفعت فرص الإصابة بسرطان البروستات لديهم بنسبة 91 ٪.

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