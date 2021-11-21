تسبب فقدان النظر.. استشاري يحذر من لعب الأطفال بشجرة “العْشَر” (فيديو)

محررو المناطق:

مع بداية موسم الكشتات، أطلق الدكتور حافظ الفالح، استشاري طب وجراحة العيون والليزك، تحذيرا خطيرا من اللعب بشجرة “العْشَر”، نظرا لأن أوراقها تفرز مادة حليبية تُسبب أضرارًا بالغة على العين.

وأوضح الفالح، خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على “تويتر”، أن المادة التي تُفرزها هذه الشجرة تُمثل خطرا كبيرا على العين وخاصة القرنية، ما قد يتسبب في التهابات شديدة قد تُفقد الشخص النظر.

وشدد استشاري طب وجراحة العيون، بضرورة ابتعاد الأطفال عن اللعب بهذه الشجرة المُنتشرة بكافة المناطق البرية، وبخاصة خلال الفترة الحالية التي تشهد بداية موسم الكشتات.