فوائد صحية مذهلة لماء الليمون في الصباح.. أبرزها خسارة الوزن

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سلطت صحيفة إكسبريس البريطانية، في تقرير لها، الضوء على عادة صباحية بسيطة تتضمن شرب “ماء الليمون”، إذ يمكن أن تساعد على التخلص من الدهون وخسارة الوزن الزائد بشكل كبير وفعال.

ونقل التقرير عن معالجة التغذية، في جي هاميلتون، قولها، إن ماء الليمون ليس فقط بديلاً لذيذًا لمياه الصنبور العادية، بل يمكن أن يكون المفتاح للحفاظ على وزن صحي أو فقدان الوزن الزائد، مشيرة إلى أنه يساعد على بقاء جسم رطبًا وهو أمر مهم للغاية لفقدان الوزن.

وبحسب خبيرة التغذية، فإنه إذا شربت ماء الليمون بدلا من المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة، فمن المرجح أن تفقد الوزن لأن السعرات الحرارية التي تتناولها أقل بكثير، لافتة أن هذا المشروب له نفس التأثيرات سواء شربته في الصباح أو قبل النوم في الليل.

لكن ترى هاميلتون، إنه إذا كنت تشربه- الماء باللليمون- ليلًا فقد يؤدي ذلك إلى تعطيل نومك، لذلك من الأفضل شرب كمية كافية من الماء في وقت مبكر من اليوم.

وذكر تقرير الصحيفة البريطانية، أنه يمكن استخدام القدر الذي تريده من الليمون لصنع المشروب، لكن عادةً ما يستخدم معظم الناس نصف ليمونة كاملة في كوب واحد من الماء، ويمكنك استخدام الماء الدافئ أو البارد حسب تفضيلاتك.

وتشير الأبحاث إلى أن فوائد ماء الليمون تتخطى قدرته على المساهمة في إنقاص الوزن، إذ أنه يساعد على الهضم، كونه له بنية مشابهة لعصارة المعدة في المعدة، لذا فهو يعزز إفراز الصفراء من الكبد، ومن خلال تعزيز إطلاق الصفراء من الكبد، يمكن أن يدعم الهضم السلس للطعام عبر الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى ذلك، قد يساعد حمض الستريك الموجود في عصير الليمون في حماية وظائف الكبد.