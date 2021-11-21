الإحصاء الخليجي: 84.9 مليون جرعة لقاح بدول التعاون و2.5 مليون إصابة

محررو المناطق

أعلن مركز الإحصاء الخليجي عن إحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى تاريخ 20 نوفمبر 2021م.

وقال المركز عبر حسابه على موقع “تويتر” إن الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بلغت 2,527,716 .

وأشار إلى أن حالات التعافي من الفيروس سجلت 2,500,110، فيما وصل عدد الوفيات إلى 19,549 .

وبحسب مركز الإحصاء الخليجي فقد وصلت الجرعات المعطاة في دول مجلس التعاون إلى 84,903,027 جرعة.

📊 إحصائيات فيروس كورونا #كوفيد_19 الإجمالية في دول #مجلس_التعاون لدول الخليج العربية، حتى تاريخ 20 نوفمبر 2021م 🔵 2,527,716 الإصابات المؤكدة

🟢 2,500,110 حالات التعافي

🔴 19,549 حالات الوفاة (يرحمهم الله)

💉 84,903,027 اللقاحات المعطاة#الإحصائي_الخليجي pic.twitter.com/3wmG4CCSUv — مركز الإحصاء الخليجي (@GCCStat) November 21, 2021