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الإحصاء الخليجي: 84.9 مليون جرعة لقاح بدول التعاون و2.5 مليون إصابة

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الإحصاء الخليجي: 84.9 مليون جرعة لقاح بدول التعاون و2.5 مليون إصابة

الإحصاء الخليجي: 84.9 مليون جرعة لقاح بدول التعاون و2.5 مليون إصابة
http://almnatiq.net/?p=1071085
محررو المناطق

أعلن مركز الإحصاء الخليجي عن إحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى تاريخ 20 نوفمبر 2021م.

وقال المركز عبر حسابه على موقع “تويتر”  إن الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بلغت 2,527,716 .

وأشار إلى أن حالات التعافي من الفيروس سجلت 2,500,110، فيما وصل عدد الوفيات إلى 19,549 .

وبحسب مركز الإحصاء الخليجي فقد وصلت الجرعات المعطاة في دول مجلس التعاون إلى 84,903,027 جرعة.

 

 

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