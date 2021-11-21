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95 و105 ريالات للسهم.. “تداول” تطرح 36 مليون من أسهم الشركة للاكتتاب

95 و105 ريالات للسهم.. “تداول” تطرح 36 مليون من أسهم الشركة للاكتتاب

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95 و105 ريالات للسهم.. “تداول” تطرح 36 مليون من أسهم الشركة للاكتتاب

95 و105 ريالات للسهم.. “تداول” تطرح 36 مليون من أسهم الشركة للاكتتاب
http://almnatiq.net/?p=1071090
محررو المناطق:

طرحت مجموعة “تداول”، اليوم الأحد، 36 مليون من أسهم الشركة بنسبة 30% من رأس المال، محددة في الوقت ذاته نطاق سعر الطرح بين 95 و105 ريالات للسهم الواحد.

وقالت المجموعة في بيان لها اليوم، إن 5.9 مليون سهم الحد الأقصى لاكتتاب الفئات المشاركة.

وتتمثل عملية الطرح بطرح ستة وثلاثين مليون (36,000,000) سهم عادي من أسهم الشركة “أسهم الطرح”، وهو ما يمثل 30% من رأس المال المصدَر للشركة، وذلك عن طريق بيع الأسهم الحالية من قبل المساهم الحالي للشركة.

وبحسب تداول، يبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة مائة ألف (100,000) سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى خمسة ملايين وتسعمائة وتسعة وتسعين ألف وتسعمائة وتسعة وتسعين (5,999,999) سهم.

وذكرت المجموعة: “تقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء السجل وفقاً لتعليمات بناءه وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية”.

وسيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة المكتتبين الأفراد، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة ستة وثلاثون مليون (36,000,000) سهم طرح بما يمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد.

 

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