الجيش السوداني يوافق على عودة “حمدوك” لرئاسة الحكومة

المناطق- وكالات:

كشف مصدر في حزب الأمة السوداني عن موافقة قادة الجيش على عودة عبد الله حمدوك لرئاسة الحكومة السودانية، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز”.

وكان قد اشترط تجمع المهنيين السودانيين أن تكون عودة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك مرتبطة بسلطة مدنية كاملة.

وأفادت تقارير إعلامية، بموافقة الجيش السوداني، على عودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في الأحداث الأخيرة.

وفي أواخر الشهر الماضي، أعلن قائد الجيش حل مجلسي السيادة والوزراء، وفرض حالة الطوارئ في البلاد.