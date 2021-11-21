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الجيش اليمني يطلق عملية عسكرية واسعة لاستعادة مديريات بمحور شبوة

الجيش اليمني يطلق عملية عسكرية واسعة لاستعادة مديريات بمحور شبوة
http://almnatiq.net/?p=1071099
المناطق- وكالات:

أطلق الجيش اليمني عملية عسكرية واسعة لاستعادة عدد من المديريات بمحور شبوة، بحسب ما أكدته مصادر عسكرية اليوم الأحد، وذلك لتحرير مديريات بيحان وعسيلان وعين.

وقالت المصادر، إن الجيش مسنوداً بالمقاومة الشعبية أطلق عملية عسكرية لاستعادة المديريات الثلاث، التي تمكنت ميليشيا الحوثي من السيطرة عليها مطلع نوفمبر الجاري.

وكانت القوات المشتركة قد تقدمت لليوم الثاني على التوالي بعملية عسكرية واسعة، ضمن إعادة التموضع والانتشار في جبهات الساحل الغربي اليمني.

يأتي هذا في وقت تواصل فيه القوات المشتركة اليمينة التقدم في جنوب محافظة الحديدة باليمن، وسط خسائر كبيرة لميليشيا الحوثي، شملت مقتل قياديين وتدمير مراكز مهمة.

ونقلت قناة العربية، عن مصدر عسكري، أن قياديَيْن حوثيين قتلا في منطقة جبل راس جنوب المحافظة، بالإضافة إلى تدمير التحالف مركزاً للقيادة والسيطرة.

وأوضح المصدر، أن القياديين هما محمد عبدالله شرف أبو طالب، وعبدالله الرحومي، مشيراً إلى أنهما قتلا مع عدد من عناصر الميليشيا بغارة لطيران التحالف بمديرية حيس جنوب شرقي الحديدة.

وأضاف المصدر، أن القيادي الحوثي أبو طالب يشغل منصباً في جهاز “الأمن الوقائي” التابع للميليشيا.

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