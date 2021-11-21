4 عقوبات رادعة.. الداخلية تكشف مصير مشغلي وناقلي المخالفين

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http://almnatiq.net/?p=1071100
محررو المناطق:

شددت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات مالية والسجن.

وأوضحت الداخلية، أن مدة السجن تصل إلى 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، وكذلك التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.

يأتي هذا في وقت أسفرت فيه الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة للفترة من 11 /‏ 11 /‏ 2021 حتى 17 /‏ 11 عن ضبط (13906) مخالفين، منهم (6597) مخالفًا لنظام الإقامة، و(5775) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(1534) مخالفًا لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (356) شخصًا، (54%) منهم يمنيو الجنسية، و(44%) إثيوبيو الجنسية، و(2%) جنسيات أخرى، وضبط (34) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة كما تم ضبط (14) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (86952) وافداً مخالفًا، منهم (78650) رجلاً، و(8302) امرأة. وأحيل (73393) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و(2239) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (11671) مخالفًا.

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