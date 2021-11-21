ما الفرق بين الطلاق وفسخ النكاح والخلع؟.. مختصة تجيب (فيديو)

محررو المناطق:

كشفت الدكتورة دعاء زهران، المستشارة الأسرية والاجتماعية، الفرق بين الطلاق والخلع وفسخ النكاح، موضحة أن هناك ثلاثة أنواع للانفصال بين الزوجين.

وقالت “زهران”، في تصريحات متلفزة، إن هناك ثلاثة أنواع للانفصال بين الزوجين، أولها الطلاق والذي يكون بيد الرجل دائما، ثم الخلع الذي يكون بيد الزوجة مقابل التنازل عن المهر، وأخيرا النوع الثالث هو فسخ النكاح ويكون بيد القاضي حسب ما يجد بين الزوجين من خلافات وأمور تستدعي الانفصال.

وبحسب المستشارة الأسرية، فإن بعض الزوجات يلجأن إلى فسخ النكاح رغم أنه يستغرق وقتا طويلا مقارنة بالخلع، لعدم مقدرتهن المادية وصعوبة تنازلهن عن مستحقاتهن المالية المشروعة.