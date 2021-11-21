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السماء تمطر دولارات بكاليفورنيا.. والشرطة توقف أشخاصا حاولوا جمعها (فيديو)

السماء تمطر دولارات بكاليفورنيا.. والشرطة توقف أشخاصا حاولوا جمعها (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1071110
المناطق- وكالات:

تداول رواد موقع التواصل مقطع فيديو يوثق لحظة تطاير كميات كبيرة من أوراق الدولار، كانت تحملها شاحنة مصفحة لنقل الأموال، على أحد الطرق الرئيسية بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وبحسب المقطع، فإنه عقب رؤية سالكي الطريق تطاير الدولارات أوقفوا سياراتهم وقاموا بتعطيل الطريق من أجل جمع ما بوسعهم من رزم الأموال النقدية التي وقعت من المركبة، ما دفع بسائقين إلى التهافت للإفادة من هذه الفرصة غير المتوقعة.

لكن، فرحة السائقين لم تدم طويلا، إذ وصلت الشرطة سريعا إلى المكان لإعادة الوضع إلى طبيعته وأوقفت شخصين أظهرا طمعا كبيرا في هذه الحادثة.

وعلقت السلطات الأمريكية على مقطع الفيديو، بقولها، إن السبب في تساقط هذا الكم من الأموال هو أن الباب المصفح الموجود بالسيارة انفتح فجأة وسقطت منه أكياس النقود، وتمزق أحد الأكياس، مما أدى إلى تبعثرها في كافة أنحاء الطريق السريع.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن السرجنت كورتيس مارتن من شرطة الطرق السريعة في كاليفورنيا قوله، خلال مؤتمر صحفي: “ثمة فيديوهات كثيرة تظهر أناسا يسرقون المال على الطريق السريع من خلال جمعه من الأرض”.

وبحسب مارتن، فإن الأموال التي وقعت من المركبة تبلغ قيمتها آلاف الدولارات وتعود إلى مصرف ويجب تسليمها إلى مركز للشرطة.

وقد وقعت الحادثة بعدما فتح باب المركبة المصفحة عرضا بصورة غير متوقعة قرب سان دييغو في منطقة غير بعيدة من الحدود مع المكسيك.

وأوقفت الشرطة في مكان الحادثة رجلا وامرأة تهافتا لجمع الأموال، لكنهما علقا خارج سيارتهما على الطريق السريع بعدما أوصداها خطأ والمفتاح في داخلها، فيما قالت السلطات بولاية كاليفورنيا إن أوراق الدولار التي تناثرت عبر الطريق كانت بالدرجة الأولى من فئتي دولار و20 دولارا.

 

 

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