خبراء يحذرون: البقاء مدة طويلة دون استحمام في الشتاء يسبب مخاطر

محررو المناطق

حذر خبراء من مخاطر إطالة الفترة بين مرات الاستحمام، في فصل الشتاء والتي يمكن أن تؤدي إلى عواقب غير محببة.

وأشار الخبراء إلى أن الاستمتاع بتجربة الاستحمام الدافئ قبل الذهاب للفراش يمكن أن يساعد في عملية النوم.

وبحسب الأبحاث يعد الاستحمام قبل النوم بساعتين هو الأمثل للنوم الجيد ليلا.

وتظهر الاستطلاعات أن الأشخاص يمكنهم قضاء أسابيع دون الاستحمام قبل أن يبدأوا في إطلاق رائحة كريهة.

وأوضح الخبراء أنه عندما يترك الشخص عادة ثلاثة إلى أربعة أيام بين الاستحمام، فإنه يخاطر بتراكم بقع داكنة من الجلد المتقشر، مما قد يؤدي إلى عدوى فطرية أو بكتيرية.

وبحسب الخبراء تتكون هذه البقع من خلايا الجلد الميت والأوساخ والعرق، والتي يمكن أن تؤدي إلى ظهور حب الشباب أو تفاقم الحالات الموجودة مسبقا، مثل الصدفية والتهاب الجلد والأكزيما.

ويرى الخبراء أن الاستحمام القصير لمدة تتراوح بين ثلاث أو أربع دقائق، مع التركيز على الإبطين والفخذين، قد يكون كافيا خلال الشتاء.