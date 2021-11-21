“المسند” يكشف المناطق المتأثرة بالحالة المطرية الثانية اليوم الأحد

محررو المناطق

توقع عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقاً”، أن تتشكل السحب الممطرة في اليوم الثاني من الحالة المطرية الثانية في هذا الموسم على عدة مناطق.

وقال المسند عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه من التوقع أن تتشكل السحب الممطرة على شمالي الشرقية ويشمل حفرالباطن و الخفجي وشمالي الحدود الشمالية.

وبحسب المسند تتكون السحب الممطرة أيضا على أجزاء متفرقة من الجوف، تبوك سدير، الوشم، القصيم، الزلفي، الكويت.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، وتمتد إلى الأجزاء الساحلية من منطقة المدينة المنورة، في حين تنشط الرياح السطحية على الخليج العربي.