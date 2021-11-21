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الأربعاء.. الأمير حسام بن سعود يكرّم الفائزين بجائزة الباحة للإبداع والتميز

الأربعاء.. الأمير حسام بن سعود يكرّم الفائزين بجائزة الباحة للإبداع والتميز
http://almnatiq.net/?p=1071134
المناطق - واس:

يُكرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة رئيس مجلس إدارة جائزة الباحة للإبداع والتميز، يوم الأربعاء المقبل الفائزين والفائزات بالجائزة لهذا العام، وذلك بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة.

وأكّد مدير عام التعليم بمنطقة الباحة أمين عام الجائزة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، أن أمانة الجائزة أنهت أعمالها استعدادًا لإقامة حفل التكريم.

وأشار إلى أن التنافس شمل فروع الجائزة التسعة المتضمنة القرآن والسنة النبوية، والتفوق الدراسي، والأداء الحكومي المتميز، والمبادرات في مجالات العمل التطوعي، وإحياء التراث والمحافظة على البيئة، والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات والشركات والأفراد، والابتكار وريادة الأعمال، والإبداعات الأدبية والبصرية في مجالات الشعر والتصوير الضوئي وتصميم مقاطع الفيديو المعبرة، ومبادرات مجالس الشباب “لمجالس شباب منطقة الباحة”، والأداء المتميز للمحافظات في المنطقة.

كما قدم شكره لسمو أمير المنطقة رئيس مجلس إدارة الجائزة على متابعته المستمرة لأعمال الجائزة وتوجيهاته السديدة والرامية للرقي بالجائزة لتحقيق أهدافها المتميزة.

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