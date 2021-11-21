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تصريح صادم للصحة العالمية: وفاة نصف مليون شخص في أوروبا هذا الشتاء

تصريح صادم للصحة العالمية: وفاة نصف مليون شخص في أوروبا هذا الشتاء
http://almnatiq.net/?p=1071136
محررو المناطق:

فجرت منظمة الصحة العالمية، مفاجأة من العيار الثقيل بعدما كشفت عن احتمالية وفاة نحو 500 ألف شخص في أوروبا في فصل الشتاء بفيروس كورونا، إذا لم تقدم الدول الأوروبية على تشديد القيود وتكثيف حملات التلقيح ضد الوباء.

وفي تصريح للصحافة، قال مدير المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوغ، إن المنظمة قلقة للغاية من انتشار كورونا في أوروبا جراء الموجة الجديدة للفيروس، وقد يموت حوالي 500 ألف شخص في أوروبا حتى مارس نتيجة الجائحة، إذا لم تشدد دول المنطقة القيود وتتخذ إجراءات عاجلة.

وأوضح كلوغ، أن ارتداء الكمامة يمكن أن يساعد في مواجهة تفشي الفيروس، مشيرا إلى أن فصل الشتاء وعدم وجود كميات من اللقاحات المضادة للفيروس قادرة على تغطية حملات التطعيم، وسلالة دلتا المتحورة الأسرع انتشارا، كانت وراء احتدام الوباء.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه عدة دول أوروبية عن تسجيل معدلات قياسية جديدة للإصابات بالفيروس، وفرض إغلاق كامل أو جزئي للحد من انتشاره.

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