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الجيش اليمني: تحرير مديرية الحيس بالحديدة.. والسيطرة على مفترق العدين

الجيش اليمني: تحرير مديرية الحيس بالحديدة.. والسيطرة على مفترق العدين

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الجيش اليمني: تحرير مديرية الحيس بالحديدة.. والسيطرة على مفترق العدين

الجيش اليمني: تحرير مديرية الحيس بالحديدة.. والسيطرة على مفترق العدين
http://almnatiq.net/?p=1071138
المناطق- وكالات:

أعلن المتحدث الرسمي للجيش اليمني اللواء عبده مجلي، عن تحرير مديرية حيس بالكامل مع قطع طرق إمداد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

ونقلت وسائل إعلام عربية، عن المتحدث باسم الجيش اليمني، قوله إن معركة الحديدة وبالأخص حيس، حقق الجيش والمقاومة فيها انتصارات كبيرة، وتمت السيطرة على الأماكن الهامة وجبال الغازية الاستراتيجية.

وأضاف كذلك تمت السيطرة على مفترق العدين الرابط بين مديرية حيس ومحافظة إب، كما أن قوات الجيش اليمني تبعد عن مركز مدينة الجراحي 13 كيلو مترًا وهذا دلالة على الانتصارات المتصاعدة للمقاومة والجيش في مواجهة الميليشيا الحوثية.

وكان الجيش اليمني قد أطلق عملية عسكرية واسعة لاستعادة عدد من المديريات بمحور شبوة، بحسب ما أكدته مصادر عسكرية اليوم الأحد، وذلك لتحرير مديريات بيحان وعسيلان وعين.

وقالت المصادر، إن الجيش مسنوداً بالمقاومة الشعبية أطلق عملية عسكرية لاستعادة المديريات الثلاث، التي تمكنت ميليشيا الحوثي من السيطرة عليها مطلع نوفمبر الجاري.

وكانت القوات المشتركة قد تقدمت لليوم الثاني على التوالي بعملية عسكرية واسعة، ضمن إعادة التموضع والانتشار في جبهات الساحل الغربي اليمني.

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