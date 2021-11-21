احدث الأخبار

“الموارد البشرية” تكشف موعد إيداع أول معاش في نظام الضمان الاجتماعي المطور
أبرز المواد
 هطول أمطار رعدية على محافظة أملج (فيديو)
أبرز المواد
 تؤدي إلى الوفاة.. الصحة تحذر من استخدام المضادات الحيوية بهذه الطريقة (فيديو)
أبرز المواد
 شاهد.. تساقط كثيف لحبات البرد على محافظة القريات
أبرز المواد
 تصميم سوق الأربعاء في واحة الأحساء يحصد جائزة “وان” العالمية
المنطقة الشرقية
 صحة حائل تُنفذ 4 آلاف جولة لرصد المخالفات
منطقة حائل
 الأربعاء.. الأمير حسام بن سعود يكرّم الفائزين بجائزة الباحة للإبداع والتميز
منطقة الباحة
 تصريح صادم للصحة العالمية: وفاة نصف مليون شخص في أوروبا هذا الشتاء
أبرز المواد
 الصحة تحذر من ارتفاع نسبة المصابين بالسكري.. وتوجه نصيحة هامة
أبرز المواد
 180 فرصة.. وظائف شاغرة لحملة الثانوية والدبلوم بالحرس الوطني
أبرز المواد
 السماء تمطر دولارات بكاليفورنيا.. والشرطة توقف أشخاصا حاولوا جمعها (فيديو)
أبرز المواد
 خبراء يحذرون: البقاء مدة طويلة دون استحمام في الشتاء يسبب مخاطر
أبرز المواد
“الموارد البشرية” تكشف موعد إيداع أول معاش في نظام الضمان الاجتماعي المطور

“الموارد البشرية” تكشف موعد إيداع أول معاش في نظام الضمان الاجتماعي المطور

أبرز المواد
هطول أمطار رعدية على محافظة أملج (فيديو)

هطول أمطار رعدية على محافظة أملج (فيديو)

أبرز المواد
تؤدي إلى الوفاة.. الصحة تحذر من استخدام المضادات الحيوية بهذه الطريقة (فيديو)

تؤدي إلى الوفاة.. الصحة تحذر من استخدام المضادات الحيوية بهذه الطريقة (فيديو)

أبرز المواد
شاهد.. تساقط كثيف لحبات البرد على محافظة القريات

شاهد.. تساقط كثيف لحبات البرد على محافظة القريات

أبرز المواد

صحة حائل تُنفذ 4 آلاف جولة لرصد المخالفات

صحة حائل تُنفذ 4 آلاف جولة لرصد المخالفات
http://almnatiq.net/?p=1071144
المناطق - واس:

أعلنت المدرية العامة للشئون الصحية بمنطقة حائل عن تنفيذ 4219 جولة لرصد السلوكيات والمخالفات، خلال شهر أكتوبر الماضي.

وبحسب صحة حائل فقد شملت الجولات 4103 لرصد السلوك، و 40 جولة لمكافحة العدوى، و13 جولة إشرافيه على المنافذ.

كما تضمنت 20 جولة على قطاع الصحة المدرسية، و 27 جولة لمكافحة التدخين، إلى جانب مشاركة صحة المنطقة في ” 16 ” جولة مع عدة لجان حكومية وإقامة 8 دورات تدريبية .

وأكدت إدارة الصحة العامة بصحة حائل، أنها ستواصل جهودها في متابعة البلاغات، ورصد المخالفات الصحية من خلال الجولات الميدانية المستمرة.

 

Advertisements

روابط ذات صلة

للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.. “صحة حائل” تنفذ 675 جولة رقابية

للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.. “صحة حائل” تنفذ 675 جولة رقابية
“الشؤون البلدية”: تنفيذ 920 زيارة رقابية على قاعات الأفراح

“الشؤون البلدية”: تنفيذ 920 زيارة رقابية على قاعات الأفراح
إجراء أكثر من 4 آلاف فحص مخبري في بنك الدم المركزي بصحة حائل

إجراء أكثر من 4 آلاف فحص مخبري في بنك الدم المركزي بصحة حائل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*