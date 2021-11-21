صحة حائل تُنفذ 4 آلاف جولة لرصد المخالفات

المناطق - واس:

أعلنت المدرية العامة للشئون الصحية بمنطقة حائل عن تنفيذ 4219 جولة لرصد السلوكيات والمخالفات، خلال شهر أكتوبر الماضي.

وبحسب صحة حائل فقد شملت الجولات 4103 لرصد السلوك، و 40 جولة لمكافحة العدوى، و13 جولة إشرافيه على المنافذ.

كما تضمنت 20 جولة على قطاع الصحة المدرسية، و 27 جولة لمكافحة التدخين، إلى جانب مشاركة صحة المنطقة في ” 16 ” جولة مع عدة لجان حكومية وإقامة 8 دورات تدريبية .

وأكدت إدارة الصحة العامة بصحة حائل، أنها ستواصل جهودها في متابعة البلاغات، ورصد المخالفات الصحية من خلال الجولات الميدانية المستمرة.