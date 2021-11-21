تصميم سوق الأربعاء في واحة الأحساء يحصد جائزة “وان” العالمية

محررو المناطق

حصد تصميم سوق الأربعاء في واحة الأحساء جائزة “وان العالمية” في دورتها الثالثة عشر، والتي يمنحها موقع جوائز العمارة العالمية للمشاريع من مختلف التوجهات، الجائرة الفضية عن فئة المشاريع المستقبلية في المدن التي تهتم في تحسين البيئة العمرانية.

جاء ذلك التميز ضمن سعي أمانة الأحساء والمصمم “عمرانيون” بالمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال برامجها المتنوعة التي تهدف إلى تحسين المشهد البصري لواحة الاحساء من خلال إعادة تطوير مجموعة من الأسواق التراثية.

ويًعد سوق الأربعاء باكورة هذه الأعمال التنموية في المحافظة، والتي سيكون لها الأثر الإيجابي على السكان والزوار، خاصة وأن شركة عمرانيون التي تضم مهندسون سعوديون أكفياء تعمل في تطوير المشاريع وتميزت في ذلك عبر مشاريع وطنية كبرى في مختلف مدن المملكة ويأتي عملها مع أمانة الأحساء ضمن هذه المشاريع.