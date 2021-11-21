تؤدي إلى الوفاة.. الصحة تحذر من استخدام المضادات الحيوية بهذه الطريقة (فيديو)

محررو المناطق

حذرت مديرة إدارة الصيدلة السريرية في وزارة الصحة من الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية.

وقالت مديرة إدارة الصيدلة السريرية لـ “برنامج اليوم” على قناة “الإخبارية”، إن الإفراط في تناول المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب قد يؤدي إلى الوفاة.

وأضافت أن الشخص المفرط في تناول المضادات لعلاج المكروبات، يصل به الحال إلى العناية المركزة ولا يوجد له علاج نتيجة أخطائه السابقة في تعامله مع المكروب.

وتابعت أن جميع الإدارات في وزارة الصحة، بالتنسيق مع المنظمات الموجودة يعملون على برامج قد يكون أحد هذه البرامج هو الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية.

وأشارت إلى أن هذا البرنامج شامل يحتوي على توعية، توفير بروتوكلات، وتوفير المستلزمات للأطباء داخل المستشفيات.

وأوضحت أنه في حالة أن الطبيب أتاح لك المضاد الحيوي فيجب استخدامه في المدة المحددة وبالطريقة الصحيحة.

فيديو | مديرة إدارة الصيدلة السريرية في #وزارة_الصحة: الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية قد يؤدي إلى الوفاة#برنامج_اليوم pic.twitter.com/HaH27VktFv — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) November 21, 2021