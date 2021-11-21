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شاهد.. تساقط كثيف لحبات البرد على محافظة القريات

شاهد.. تساقط كثيف لحبات البرد على محافظة القريات
http://almnatiq.net/?p=1071175
محررو المناطق:

شهدت محافظة القريات بمنطقة الجوف، تقلبات جوية، اليوم الأحد، بعد هطول أمطار مصحوبة بتساقط كثيف لحبات البرد.

وكان المركز الوطني للأرصاد، حذر من هطول أمطار رعدية وتكوّن سحب رعدية ممطرة ونشاط للرياح والأتربة مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، خلال الساعات المقبلة من اليوم الأحد، وذلك على 4 مناطق بالمملكة.

وكتب مركز الأرصاد يقول عبر حسابه على تويتر: “مواقع العلا وينبع بمنطقة المدينة المنورة تشهد تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية”.

وتابع: “فيما تشهد المنطقة الشرقية (الأحساء، النعيرية، خريص، قرية العليا) ومنطقة الرياض (الدرعية، العاصمة الرياض، حريملاء، رماح، ضرما، الأفلاج، الحريق، الخرج، الدلم، المزاحمية، حوطة بني تميم)، تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية”.

وأكمل مركز الأرصاد: “منطقة تبوك (البدع، الديسه، المعظم، تبوك، تيماء، حالة عمار، ملقان، مقنا، حقل، ضبا، نيوم، شرما، الوجه، أملج)، تشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية”.

 

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