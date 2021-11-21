جمعية الكشافة تُشارك في اللقاء الكشفي العربي الآسيوي للمفوضين الدوليين

المناطق - الرياض:

شاركت جمعية الكشافة العربية السعودية، أمس في اللقاء الكشفي العربي الآسيوي الأول للمفوضين الدوليين، الذي نظمه عبر- الاتصال المرئي – الإقليم الكشفي العربي في إطار عمله على توطيد العلاقات بين الجمعيات الكشفية العربية والجمعيات الكشفية الوطنية على مستوى العالم.

وأوضح المفوض الدولي بجمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور حمد بن عبدالرحمن اليحيى، أن اللقاء الذي تم بهدف مد جسور وتعزيز أواصر الصداقة والأخوة الكشفية والتواصل بين المفوضين الدوليين في الجمعيات الكشفية الوطنية في الإقليمين الكشفيين والعمل على تفعيل الأنشطة واللقاءات المشتركة بين الجمعيات فيها قد اشتمل على التعارف بين المفوضين الدوليين في الإقليمين، ومشاهدة عرض تقديمي عن الإقليمين والأنشطة والانجازات .

كما ناقش المشاركون التعاون والعلاقات بين الجمعيات الكشفية الوطنية في الاقليمين ، والشراكات المحتملة مع المنظمات والكيانات الأخرى ، ودور المفوض الدولي في الاستراتيجية الكشفية العالمية ، والكشافة ما بعد جائحة كورونا.