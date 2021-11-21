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هل يعالج معجون الأسنان الحروق؟.. “الصحة الخليجي” يوضح

هل يعالج معجون الأسنان الحروق؟.. “الصحة الخليجي” يوضح
http://almnatiq.net/?p=1071184
محررو المناطق:

حذر مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، من استخدام معجون الأسنان في علاج إصابات الحروق، وذلك في معرض رده على شائعة تتعلق بمدى إمكانية استخدامه لعلاج الحروق.

وعبر تغريدة على تويتر، أوضح المجلس، أن وضع معجون الأسنان على الحروق يُعد من أبرز الأخطاء الشائعة، كونه يحبس الحرارة تحت الجلد بسبب فلوريد الصوديوم، كما أنه قد يتسبب بتلوث الحروق.

ونصح مجلس الصحة، مَن يتعرضون للحروق بالابتعاد عن مصدر الحرائق، وتبريد الحرق بمياه جارية فاترة لمدة 20 دقيقة، والابتعاد عن الثلج أو ماء المثلج، والتأكد من عدم تعلق أي شيء بالجرح.

وشدد المجلس على ضرورة تغطية الجرح بشريط لاصق أو كيس بلاستيكي نظيف للحروق، مع استخدام المُسكن عند الشعور بالألم ومنها “الباراسيتامول”، و”الإيبوبروفي”.

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