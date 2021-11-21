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“الموارد البشرية” تكشف موعد إيداع أول معاش في نظام الضمان الاجتماعي المطور

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“الموارد البشرية” تكشف موعد إيداع أول معاش في نظام الضمان الاجتماعي المطور

“الموارد البشرية” تكشف موعد إيداع أول معاش في نظام الضمان الاجتماعي المطور
http://almnatiq.net/?p=1071190
محررو المناطق:

كشفت وزارة الموارد البشرية، أنها ستبدأء دراسة الاستحقاق للمتقدمين الجدد، في برنامج الضمان الاجتماعي المطور فقط، في شهر ديسمبر من العام الجاري، على أن يتم إيداع أول معاش لهم في شهر يناير من العام المقبل.

وأوضحت الوزارة، أنه يمكن للمستحق تقديم اعتراض على قرار الاستحقاق خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بقرارها، وسيتم النظر في الاعتراضات المقدمة بحسب قواعد وإجراءات اللجنة وما يرد إليها من تظلمات.

وكانت وزارة الموارد البشرية، قد أجرت تحديثات وتعديلات على منصة الضمان الاجتماعي لكي تتوافق مع آلية نظام الضمان الاجتماعي المطور.

ودعت الوزارة المستحقين إلى التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور الذي بدأ في استقبال الطلبات من السبت 20 نوفمبر 2021م.

وبينت الوزارة، أن المنصتين ستعملان بالتوازي حق 23 مايو 2022م، وهو التاريخ الذي سيتم فيه إغلاق المنصة الحالية، موضحة أن نظام الضمان الاجتماعي المطور يُحقق التكافل في المجتمع من خلال الوصول الدقيق للمستحقين من الأفراد والأسر.

يشار إلى أنه يمكن التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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