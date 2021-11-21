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هطول أمطار رعدية على محافظة أملج (فيديو)

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هطول أمطار رعدية على محافظة أملج (فيديو)

هطول أمطار رعدية على محافظة أملج (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1071194
محررو المناطق

هطلت أمطار رعدية على محافظة أملج، اليوم الأحد، فيما ما زالت الفرصة مهيأة لهطولها خلال الساعات المقبلة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، وتمتد إلى الأجزاء الساحلية من منطقة المدينة المنورة، في حين تنشط الرياح السطحية على الخليج العربي.

كما لا يستبعد تكوّن الضباب على مرتفعات عسير، الباحة، مكة المكرمة ، والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي بسرعة 22-44 كم/ساعة وشمالية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط بسرعة 10-30 كم/ساعة وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة10-30كساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى مترين على الجزء الشمالي, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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