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أسعار الذهب تشهد تراجعا طفيفا اليوم بالمملكة

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أسعار الذهب تشهد تراجعا طفيفا اليوم بالمملكة

أسعار الذهب تشهد تراجعا طفيفا اليوم بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=1071198
محررو المناطق:

سجلت أسعار الذهب اليوم، الأحد، بالمملكة تراجعا طفيفا بالتوازي مع تسجيل المعدن النفيس لخسائر أسبوعية بالأسواق العالمية.

وسجل سعر جرام عيار 24، خلال التعاملات الصباحية نحو 222.44 ريال (59.32 دولار)، كما هبط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا بالأسواق)، نحو 194.64 ريال (51.90 دولار).

وأيضا، تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 في المملكة، عند فتح تعاملات اليوم، إلى نحو 166.83 ريال (44.49 دولار)، كما هبط سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 129.76 ريال (34.60 دولار).

وفي نفس السياق، سجل سعر أونصة الذهب في المملكة، خلال التعاملات المبكرة اليوم الأحد، إنخفاضًا إلى نحو 6918.75 ريالًا (1845 دولارًا). وسجل سعر الجنيه الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأحد، في المملكة، نحو 1557.10 ريال (415.23 دولار).

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