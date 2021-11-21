استشاري جلدية يكشف أسباب الإصابة بالبهاق (فيديو)

محررو المناطق:

أوضح الدكتور عمرو عبدالجبار، استشاري تخصص دقيق بالجراحة الجلدية، أن مرض “البهاق” أو “البرص” هو شيء مكتسب ويكون لأسباب متعلقة بالمناعة، وذلك وفق ما ذكرت دراسات بحثية.

وقال عبد الجبار، في تصريحات متلفزة، إن الجلد يُكون مناعة ذاتية ضد الخلايا الصبغية وبالتالي يعطلها ويقتلها فلا يكون هناك إفراز للصبغة التي تُعطي اللون الطبيعي للجسم، مشيرا إلى أن البهاق عبارة عن مشكلة مناعية سببها غير معروف.

وأضاف الاستشاري: “لا أحد يعرف حتى الآن إذا ما كان بسبب الأكل أو زواحف معينة، أما البرص مشكلة في الجينات، فالأسباب في الاثنين ما زالت مجهولة”، مشددا على أن البرص أو البهاق لا ينتقلان باللمس، ويجب الانتباه لذلك لأن أغلب المصابين بهما يُصابون بحالة نفسية سيئة نتيجة ابتعاد الناس عنهم وعدم السلام عليهم.